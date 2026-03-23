Опубликован график приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

24 марта (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

25 марта (в среду) с 10 до 12:00 граждан примет Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова (центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

26 марта (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы псковичей Ирина Толмачёва, единый избирательный округ.

Приём проводится по адресу: Псков, улица Гоголя, 9 по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Депутаты также могут проконсультировать заявителей онлайн.