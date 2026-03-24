Псковичам рассказали, будут ли снимать украшения с деревьев в Детском парке

Будут ли убирать новогодние украшения с деревьев в Пскове, ответил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Мы убрали новогодние украшения, которые стояли на земле, оставили те, что размещены на деревьях. Поскольку у нас еще такого опыта не было, мы посмотрим, как это будет смотреться с листовой. В случае необходимости просто их выключим. Демонтировать полностью не будем, поскольку все украшения имеют свойство изнашиваться, а каждый демонтаж-монтаж может привести их в негодность. А хочется, чтобы это все радовало псковичей не один год», - сказал Борис Елкин.
Глава города отметил, что проект «Псков - город Рождества» будет масштабироваться. Планируется украшать не только центральные улицы, он и другие части города. «Финансирование есть, планы есть, планируем в ближайшее время начать конкурсные процедуры», - заключил Борис Елкин.