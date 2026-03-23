Пасхальный бранч устроят в псковском ресторане «Покровский»

Пасхальный бранч устроят в ресторане «Покровский» в Пскове 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации заведения.

«Бранч — это маленький праздник среди дня: изысканные блюда, ароматный кофе и удовольствие без спешки. Идеальный момент собраться вместе, наслаждаться вкусом и чувствовать особенное настроение», - рассказали в «Покровском».

Гостям предложат welcome drink, напитки, разнообразные закуски и горячие блюда, популярные детские блюда и обширный candy-bar.

Время проведения: с 13:00 до 15:00. В ресторане отметили, что с 13:30 до 15:00 на каждом бранче работает аниматор.

Стоимость для взрослых составляет 2600 рублей, для детей в возрасте 14-17 лет — 1300 рублей, для детей 8-13 лет — 1000 рублей, малышей 3-7 лет — 800 рублей, а дети до 2 лет включительно посетить бранч смогут бесплатно.

Купить билет можно на лобби-баре отеля или в ресторане.

Подробнее по телефону: 500-001.

