22 единицы оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

31 проверку условий хранения оружия и патронов провели росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 марта. Росгвардейцы выявили четыре административных правонарушения. Всего изъято 22 единицы оружия и 98 патронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.