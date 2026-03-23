Благодарственное письмо вручил победительнице олимпиады «Софиум» Антон Мороз

С победой на всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» поздравил ученицу средней общеобразовательной школы №47 Анастасию Иванову депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. Об этом сообщается на его станице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Антон Мороз / «ВКонтакте»

«Поздравил с победой жительницу нашего округа, ученицу 11 класса средней общеобразовательной школы №47 Анастасию Иванову. Она одержала победу во всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум" с максимальным баллом!» - сообщил Антон Мороз.

Он подчеркнул, что в региональном этапе олимпиады участвовали более 17 тысяч школьников из всех регионов страны, а в финал среди 11-классников вошел 61 учащийся из 36 регионов страны и федеральной территории «Сириус».

 

«Конкуренция более чем серьезная, и тем важнее и дороже эта блестящая победа! Анастасия очень умный, талантливый и трудолюбивый человек, с большим удовольствием внес свой вклад и поддержал девушку в ее стремлении добиться высоких результатов. Наша молодежь целеустремленная, активная и толковая, поэтому мы обязаны помогать ребятам делать первые шаги в жизни. С удовольствием вручил Анастасии благодарственное письмо депутата Псковской городской Думы с тёплыми словами поздравлений и пожеланий дальнейших успехов в учёбе! Победой Анастасии гордится наш округ и весь наш город!» - добавил Антон Мороз.

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

