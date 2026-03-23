Ремонт филиала областной больницы в Великих Луках завершили в четырех кабинетах

Ремонт филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы завершили в четырех кабинетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Обновления коснулись кабинета реабилитолога, кабинета невролога, зала для индивидуальных занятий и помещения для специального оборудования, где разместят велотренажеры.

В новых кабинетах установили современную электрику и энергоэффективное освещение, обновили сантехнику и покрасили стены в светлые тона.

Ремонтные работы продолжаются в нескольких других кабинетах.