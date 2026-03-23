 
Общество

Ремонт филиала областной больницы в Великих Луках завершили в четырех кабинетах

Ремонт филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы завершили в четырех кабинетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница 

Обновления коснулись кабинета реабилитолога, кабинета невролога, зала для индивидуальных занятий и помещения для специального оборудования, где разместят велотренажеры.

 

В новых кабинетах установили современную электрику и энергоэффективное освещение, обновили сантехнику и покрасили стены в светлые тона. 

 
Ремонтные работы продолжаются в нескольких других кабинетах. 
«Но на этом мы не останавливаемся! Наши специалисты продолжают трудиться, и в данный момент ведутся ремонтные работы еще в нескольких кабинетах», - отметили в больнице.
