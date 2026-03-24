Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом (англ. World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (нем. Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (англ. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — IUATLD) и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок) — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, туберкулезными бактериями инфицировано около четверти населения мира, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 3500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран), пишет calend.ru.

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире, а также является ведущей причиной смерти на фоне ВИЧ-инфекции и одной из ведущих причин смерти, обусловленной устойчивостью к противомикробным препаратам.

Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Хотя официально сегодняшняя дата была утверждена в 1982 году, но проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце 19 — начале 20 веков и основывалось на благотворительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в Женеве (Швейцария) впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям доход. Так, в Дании и Норвегии право продажи цветка являлось монополией противотуберкулёзных обществ.

В то же время и в России также стали возникать различные общества по борьбе с туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев. 20 апреля 1911 года впервые прошёл День «Белой Ромашки». Тогда мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно. Хотя в советское время данная акция была забыта, но сегодня она вновь возрождается — в марте-апреле во многих российских регионах можно увидеть на улицах людей, раздающих белые ромашки — настоящие или искусственные, чтобы привлечь внимание населения к данной проблеме. А к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом также принято проводить различные благотворительные мероприятия.

Благодаря проводимой в России противотуберкулезной работе, в последние годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в данном направлении ведётся постоянно.

Ещё в 1993 году ВОЗ официально рекомендовала стратегию DOTS (англ. Directly Observed Treatment, Short-course) — непосредственно контролируемое (наблюдаемое) лечение короткими курсами химиотерапии — как новую стратегию борьбы с туберкулезом. Основными принципами DOTS являются:

политическая поддержка;

диагностика через микроскопию;

надежная поставка лекарств;

контроль за лечением;

регулярная оценка результатов.

DOTS — это стратегия против эпидемии туберкулеза, так как она позволяет выявлять и излечивать больных, наиболее опасных для окружающих. Возможно излечение 92-95% заболевших туберкулезом.

Внедрение DOTS — это спасение множества людей от смерти, болезни и страданий, обусловленных туберкулезом. Принципы стратегии DOTS универсальны для любой страны. В настоящее время эта стратегия успешно внедряется более чем в 180 странах мира, и благодаря ей было спасено 79 млн. человеческих жизней (с 2000 года).

Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения и излечивания каждого пациента. Из 10 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение.

Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней. А мероприятия, проводимые в рамках дня силами медицинских и общественных организаций, каждый год посвящены определенной теме, которую определяет ВОЗ.

К тому же, врачи напоминают, что лучшей профилактикой данного заболевания является поддержание здорового образа жизни, физическая активность, правильное и полноценное питание, исключение вредных привычек (курение, алкоголь и др.), а также прогулки на свежем воздухе и регулярное прохождение плановых медицинских осмотров.