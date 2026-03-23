На границе РФ в Псковской области 18,6 тонны сербских яблок вернули отправителю

18,6 тонны свежих яблок из Сербии вернули отправителю в Псковской области из-за несоответствия информации на этикетках данным фитосанитарного сертификата, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Карантинный фитосанитарный контроль 18,6 тонны свежих яблок, выращенных в Республике Сербия, провел государственный инспектор управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в Пыталовском округе. Во время осмотра специалист ведомства установил, что информация на маркировочных этикетках не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате.

Ввоз свежих яблок на территорию Российской Федерации запретили. Фрукты вернули отправителю.