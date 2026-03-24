 
Общество

Экран на ГКЦ Пскова будет с 3D-эффектом

0

Экран на Городском культурном центре Пскова будет с 3D-эффектом, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Отмечу, что данный экран носит сугубо социальное значение, никакой коммерции и рекламы на нем не будет. Сейчас прорабатываем его наполнение. Из важного - он будет с 3D-эффектом, подобный опыт есть в других крупных городах нашей страны», - поделился Борис Елкин.

Глава города объяснил, что для запуска экрана требуется проложить дополнительную высоковольтную линию электропередачи, так как он потребляет большое количество электричества. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026