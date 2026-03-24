Экран на ГКЦ Пскова будет с 3D-эффектом

Экран на Городском культурном центре Пскова будет с 3D-эффектом, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Отмечу, что данный экран носит сугубо социальное значение, никакой коммерции и рекламы на нем не будет. Сейчас прорабатываем его наполнение. Из важного - он будет с 3D-эффектом, подобный опыт есть в других крупных городах нашей страны», - поделился Борис Елкин.

Глава города объяснил, что для запуска экрана требуется проложить дополнительную высоковольтную линию электропередачи, так как он потребляет большое количество электричества.