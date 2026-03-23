Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ

Команда платформы производства ПО «Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) в рамках Т1 Форума представила новый продуктовый портфель направления ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных продуктов, которые охватывают ключевые задачи управления ИТ-ландшафтом компании — от настройки и автоматизации процессов до управления услугами, инфраструктурой и активами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1. 

ITSM-система обеспечивает сервисный подход к управлению ИТ, который помогает компании формализовать процессы, повысить прозрачность работы ИТ-подразделений, сократить время реакции на инциденты и контролировать качество услуг. Бизнес получает возможность сделать поддержку и сервисные процессы более управляемыми, снизить потери от простоев и ручного труда, а также выстроить предсказуемую работу ИТ-инфраструктуры в связке с другими отделами компании.

Актуальность такого подхода подтверждают результаты исследования практик организации ITSM-процессов в крупных российских компаниях от команды платформы «Сфера». Согласно полученным данным, ITSM все чаще воспринимается не как сервис-деск, а как полноценная управленческая модель.

По данным исследования, внедрение ITSM помогает компаниям сократить потери от простоев и сбоев, повысить доступность систем, сэкономить время сотрудников и сделать процессы поддержки более прозрачными и управляемыми. Кроме того, у бизнеса появляется больше данных для анализа качества сервиса. При этом в деньгах такие результаты считают редко: участники исследования отмечают, что это сложно и не всегда нужно. Поэтому чаще компании смотрят на понятные рабочие показатели — например, доступность систем, соблюдение SLA и скорость обработки обращений.

Помимо платформы для управления ИТ-услугами Сфера.ITSM, в новый продуктовый портфель вошла Сфера.ITAM (Information Technology Asset Management — управление ИТ-активами) — для учета и координации жизненного цикла ИТ-активов. В качестве технологического ядра используется no-code платформа Сфера.Кит для проектирования бизнес-процессов и создания корпоративных приложений.

«Видя запрос рынка, мы выделили направление ITSM в отдельный продуктовый портфель. Мы выстраивали надежный фундамент — накопили экспертизу, определили единый подход к сервисным процессам. Наше исследование подтвердило, что рынок тоже движется именно в эту сторону: крупному бизнесу нужен целостный подход к управлению услугами, инфраструктурой и активами. Поэтому сейчас мы развиваем ITSM в Сфере как полноценное направление — с автоматизацией, интеграциями, аналитикой, AI-сценариями и возможностью масштабировать сервисный подход за пределы ИТ», — сказала директор по продуктам направления «Сфера.ITSM» Наталья Буйлина. 
