Волонтеры собрали около 620 кг продуктов для нуждающихся в рамках акции «Корзина доброты» в Псковской области

Порядка 620 килограмм продуктов длительного хранения удалось собрать волонтерам в рамках мартовской акции «Корзина доброты», которая прошла в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Псковской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки» Алеся Михачева в своем Telegram-канале.

Акция проходила 20 и 21 марта при поддержке компании X5 Group. В сборе помощи приняли участие более 70 волонтеров и автоволонтеров, многие из которых выходили на дежурство целыми семьями.