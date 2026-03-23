 
Общество

Волонтеры собрали около 620 кг продуктов для нуждающихся в рамках акции «Корзина доброты» в Псковской области

Порядка 620 килограмм продуктов длительного хранения удалось собрать волонтерам в рамках мартовской акции «Корзина доброты», которая прошла в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Псковской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки» Алеся Михачева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алеся Михачева / Telegram

Акция проходила 20 и 21 марта при поддержке компании X5 Group. В сборе помощи приняли участие более 70 волонтеров и автоволонтеров, многие из которых выходили на дежурство целыми семьями.

 

«Благодарим каждого волонтера, которые выходили целыми семьями на дежурство с хорошим настроением, и каждого жителя, участвующего в акции, за поддержку нашей акции! Пусть ваша доброта и душевная щедрость вернутся к вам сторицей!» — поблагодарила Алеся Михачева.

