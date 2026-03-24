В России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц

Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов.

Если в Налоговый кодекс внесут изменения, то соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках даже без проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами, пишет РИА Новости.

Помимо этого, изменения предлагается внести в законы о налоговых органах и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, предполагается, что ФНС будет передавать ЦБ сведения:

об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся ИП;

о получении физлицами права использовать электронные платежные средства, а также о его прекращении.

При этом ИНН станет обязательным для идентификации клиента. А для упрощенной версии добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и Центральным банком в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.