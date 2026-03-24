Команда псковского управления Росгвардии заняла третье место в конкурсе военных поваров

Команда управления Росгвардии по Псковской области заняла третье место в конкурсе военных поваров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В Ленинградской области состоялся конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии, посвященный 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

В финале конкурса сошлись команды воинских частей и территориальных управлений Росгвардии из Псковской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской областям, Республики Коми и Санкт-Петербурга. Военные повара в полевых и стационарных условиях соревновались в готовке обширного меню: супов, салатов, гарниров, мясных блюд, десертов и напитков из продуктов стандартного рациона военнослужащих.

Оценивались не только кулинарные способности военных поваров, но и навыки огневой и физической подготовки, а также теоретической подготовки по специальности.

По результатам конкурса первое место у 33-й бригады оперативного назначения (Ленинградская область), второе - Центр подготовки личного состава (Республика Коми), третье - у сборной команды управлений Росгвардии по Псковской, Вологодской и Новгородской областям.

В номинации «Лучший повар» победителем стал военнослужащий 33-й бригады оперативного назначения (Ленинградская область), лучшим пекарем признана военнослужащая Центра подготовки личного состава (Республика Коми), лучший начальник продовольственной службы - военнослужащий полка по охране важных государственных объектов (Ленинградская область).