Росстат предупредил о новом виде мошенничества

Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.

«В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам, пишет РИА Новости.

Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было.

«Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах», - добавляется в сообщении.

