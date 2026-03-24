 
Общество

Семейные фотографии псковичей могут стать частью пасхальной выставки

0

Приём заявок на участие в фотоконкурсе «Семейный альбом» стартовал в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. Мероприятие проводится в рамках ежегодного «Молодёжного пасхального фестиваля».

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Тематикой конкурса выбраны традиционные семейные ценности: крепкая и дружная семья, уважение к старшим, связь поколений, материнство. На конкурс принимаются работы, отражающие эти смыслы, например, свадебные или венчальные снимки, семейные портреты, кадры, показывающие преемственность поколений.

Участниками могут стать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Пскове. Принять участие можно, отправив фотоработу через форму на сайте молодежного центра. Описание фотографии будет преимуществом.

Приём заявок до 19 апреля, итоги подведут 21 апреля и опубликуют в сообществе молодёжного центра Пскова «ВКонтакте».

Лучшие фотоработы войдут в экспозицию выставки, которая откроется в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина. На открытии выставки состоится награждение победителей.

Дополнительная информация о порядке участия и условиях конкурса содержится в положении, которое можно найти на сайте МЦ. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026