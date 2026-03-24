Семейные фотографии псковичей могут стать частью пасхальной выставки

Приём заявок на участие в фотоконкурсе «Семейный альбом» стартовал в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. Мероприятие проводится в рамках ежегодного «Молодёжного пасхального фестиваля».

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Тематикой конкурса выбраны традиционные семейные ценности: крепкая и дружная семья, уважение к старшим, связь поколений, материнство. На конкурс принимаются работы, отражающие эти смыслы, например, свадебные или венчальные снимки, семейные портреты, кадры, показывающие преемственность поколений.

Участниками могут стать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Пскове. Принять участие можно, отправив фотоработу через форму на сайте молодежного центра. Описание фотографии будет преимуществом.

Приём заявок до 19 апреля, итоги подведут 21 апреля и опубликуют в сообществе молодёжного центра Пскова «ВКонтакте».

Лучшие фотоработы войдут в экспозицию выставки, которая откроется в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина. На открытии выставки состоится награждение победителей.

Дополнительная информация о порядке участия и условиях конкурса содержится в положении, которое можно найти на сайте МЦ.