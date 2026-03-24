Городской педагогический форум «Мы вместе» пройдет в Пскове 25 марта

Городской педагогический форум «Мы вместе» пройдет на базе «Псковской общеобразовательной школы-интерната» 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Мероприятие начнётся в 10:00 и состоится по адресу: Псков, улица Советской Армии, дом 54.

Форум направлен на создание устойчивой модели сотрудничества «ребенок-родитель-педагог» через активное включение всех участников в совместную деятельность.

Регистрация участников запланирована с 9:30 до 10:00, открытие форума в актовом зале состоится с 10:00 до 10:20, работа площадок продолжится с 10:30 до 12:20. В рамках работы площадок проведут мастерские: «Бюро навигационных находок», «Слушаю. Слышу. Помогаю» и интерактивную мастерскую «Русский язык: зона особого внимания».

Закрытие форума запланировали на 12:20.