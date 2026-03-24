 
Общество

«День единого пособия» проведет Соцфонд в Пскове и Великих Луках 27 марта

«День единого пособия» пройдет в клиентских службах отделения Социального фонда России по Псковской области в Пскове и Великих Луках 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

 

Сегодня единое пособие в Псковском регионе получают 187 беременных женщин и родители 8 537 тысяч детей. Размер выплаты устанавливается в зависимости от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 10 219 до 20 438 рублей — будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и от 9 094 до 18 188 рублей — на детей.

С 8.30 до 15.30 специалисты фонда помогут разобраться во всех нюансах назначения выплаты. Жительницы региона смогут обратиться за консультацией по различным вопросам — как, например, в 2026 году при оформлении единого пособия учитываются алименты и доход в виде процентов по вкладам в банках, что такое правило 8 МРОТ, каков порядок расчета совокупного среднедушевого дохода семьи.

В городе Пскове мероприятие пройдет в клиентской службе, расположенной на улице Петровской, дом 53, а в Великих Луках – в клиентской службе ОСФР по адресу улица Комсомольская, дом 27а.

Отделение Социального фонда России по Псковской области приглашает будущих мам и родителей детей до 17 лет получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся назначения и выплаты единого пособия в День единого пособия.

