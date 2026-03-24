55% псковичей предпочитают искать работу рядом с домом — опрос

Больше половины псковичей при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 17% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом, еще 38% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 34% опрошенных, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.

Изображение создано нейросетью

Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Ради возможности работать ближе к дому жители Псковской области также готовы идти на уступки. Так, 40% опрошенных согласны отказаться от более современного офиса. Далее следуют готовность пожертвовать работой в более известной или крупной компании (32%) и более высокой должностью и статусом (28%). По 21% респондентов готовы отказаться от части социального пакета и части зарплаты. Еще 19% готовы пожертвовать гибким графиком или удаленкой, столько же — интересными задачами. Возможностями карьерного роста готовы поступиться 15%, дополнительными бонусами — 13%, а обучением за счет работодателя — 13%. Реже всего респонденты готовы отказываться от сильной команды (8%). При этом лишь 8% не готовы идти ни на какие компромиссы, поскольку время в пути не является для них критичным фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18-25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — добавляет руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go Денис Касимов.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,7 тысячи россиян, в том числе в Псковской области.