55% псковичей предпочитают искать работу рядом с домом — опрос

Больше половины псковичей при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 17% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом, еще 38% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 34% опрошенных, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.
Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.
Ради возможности работать ближе к дому жители Псковской области также готовы идти на уступки. Так, 40% опрошенных согласны отказаться от более современного офиса. Далее следуют готовность пожертвовать работой в более известной или крупной компании (32%) и более высокой должностью и статусом (28%). По 21% респондентов готовы отказаться от части социального пакета и части зарплаты. Еще 19% готовы пожертвовать гибким графиком или удаленкой, столько же — интересными задачами. Возможностями карьерного роста готовы поступиться 15%, дополнительными бонусами — 13%, а обучением за счет работодателя — 13%. Реже всего респонденты готовы отказываться от сильной команды (8%). При этом лишь 8% не готовы идти ни на какие компромиссы, поскольку время в пути не является для них критичным фактором.
Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.
Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,7 тысячи россиян, в том числе в Псковской области.