 
Общество

Конкурс на лучший добровольческий отряд стартовал в Псковской области

0

Конкурс на лучший добровольческий отряд, созданный на базе образовательных организаций, стартовал в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ресурсном центре добровольчества «Добро.рф» региона. Конкурс проходит для поддержки и развития добровольческого движения в регионе и продлится до 1 декабря.

Изображение: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

К участию приглашаются добровольческие отряды общеобразовательных и средних профессиональных организаций Псковской области, зарегистрированные в системе «Добро.рф.» Конкурс состоит из трёх этапов. На первом этапе, который продлится до 1 октября текущего года, участники будут принимать участие в добровольческих акциях и организовывать собственные мероприятия.

Второй этап пройдет с 2 по 15 ноября. В этот период участники должны подать заявки с описанием проведённых мероприятий и приложить подтверждающую документацию. Заключительный этап состоится с 16 ноября по 1 декабря, когда конкурсная комиссия оценит все поступившие заявки.

При оценке заявок комиссия учтет количество проведённых добровольческих акций на территории Псковской области, число привлечённых волонтёров, активность участников на платформе «Добро.Университет» и количество новых пользователей, привлечённых на портал «Добро.рф.» Победителей конкурса наградят дипломами и ценными призами. Участие в конкурсе бесплатное.

Заявку на участие необходимо отправить до 15 ноября на почту: a.kornylyeva@km.pskov.ru.

Конкурс организует «Центр молодёжи и общественных инициатив» совместно с министерством молодёжной политики Псковской области.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026