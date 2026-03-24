Конкурс на лучший добровольческий отряд стартовал в Псковской области

Конкурс на лучший добровольческий отряд, созданный на базе образовательных организаций, стартовал в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ресурсном центре добровольчества «Добро.рф» региона. Конкурс проходит для поддержки и развития добровольческого движения в регионе и продлится до 1 декабря.

К участию приглашаются добровольческие отряды общеобразовательных и средних профессиональных организаций Псковской области, зарегистрированные в системе «Добро.рф.» Конкурс состоит из трёх этапов. На первом этапе, который продлится до 1 октября текущего года, участники будут принимать участие в добровольческих акциях и организовывать собственные мероприятия.

Второй этап пройдет с 2 по 15 ноября. В этот период участники должны подать заявки с описанием проведённых мероприятий и приложить подтверждающую документацию. Заключительный этап состоится с 16 ноября по 1 декабря, когда конкурсная комиссия оценит все поступившие заявки.

При оценке заявок комиссия учтет количество проведённых добровольческих акций на территории Псковской области, число привлечённых волонтёров, активность участников на платформе «Добро.Университет» и количество новых пользователей, привлечённых на портал «Добро.рф.» Победителей конкурса наградят дипломами и ценными призами. Участие в конкурсе бесплатное.

Заявку на участие необходимо отправить до 15 ноября на почту: a.kornylyeva@km.pskov.ru.

Конкурс организует «Центр молодёжи и общественных инициатив» совместно с министерством молодёжной политики Псковской области.