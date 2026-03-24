 
Общество

Выплаты лучшим псковским педагогам и медикам увеличили до 200 тысяч рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал изменения в положения о региональных конкурсах «Лучший педагогический работник» и «Лучший медицинский работник». Теперь победители получат по 200 000 рублей – раньше сумма сертификата составляла 150 000 рублей. 

На фотографиях: победители 2025 года / пресс-служба правительства Псковской области

«Благодаря таким конкурсам мы можем отмечать заслуги талантливых специалистов, которые учат деток, помогают им расти и развиваться, лечат, спасают, приходят на помощь в самые сложные моменты. Мы совершенствуем наши региональные меры поддержки, чтобы в медицину и образование приходили молодые специалисты, а профессионалы, отдавшие призванию многие годы, чувствовали, что их ежедневный труд действительно ценится», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Глава региона уточнил, что эту работу синхронизируют с приоритетами Народной программы «Единой России».

