Количество электронных услуг в Псковской области выросло в 104 раза за восемь лет. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи региона Виталий Рахманов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Гость студии рассказал, что из себя представляет цифровая сфера Псковской области, что она в себя включает: «Я бы точно не назвал это понятие простым. За последние восемь лет цифровая сфера региона сильно изменилась. Я бы сказал, она поменялась даже кардинальным образом. Естественно, у нас широко применяются все федеральные истории — это экосистема портала «Госуслуг». Фактически мы за последние годы увеличили количество услуг в электронном виде, представляемых в регионе, уже в 104 раза. То есть восемь лет назад это была одна услуга, сейчас — 104», — отметил он.

Виталий Рахманов подчеркнул, что регион активно внедряет федеральные цифровые решения и расширяет доступ граждан к государственным сервисам. «Цифровые сервисы становятся ближе, мы активно входим во все федеральные проекты. С точки зрения внедрения этих решений наши жители всё больше и больше могут получать услуги, не выходя из дома, не вставая со стула. Это очень удобно», — заявил он.

Отдельное внимание, по его словам, власти уделяют цифровизации мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Последний год у нас прошёл под эгидой цифровизации мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта история продолжается, есть отчётные периоды. К 1 августа мы должны обеспечить все 100% услуг в электронном виде для участников СВО. Благодаря внедрению этих решений весь спектр наших жителей различных категорий может получать эти услуги, механизмы универсальны», — пояснил гость студии.

Он также добавил, что регион выстраивает единый подход к предоставлению цифровых услуг. «Мы идём по одному маршруту и при этом по сути задействуем всех. Это очень удобное и правильное решение, которое транслирует Минцифры в регионы», — сказал Виталий Рахманов.

В завершение руководитель управления цифрового развития и связи отметил, что за последние годы в Псковской области существенно изменилась внутренняя цифровая инфраструктура органов власти. «У нас за эти годы очень сильно поменялась внутренняя инфраструктура региона с точки зрения цифровизации. Внедряются и уже внедрены основные направления нашей деятельности. Я имею в виду органы власти», — уточнил он.

