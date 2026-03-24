Противодействие нелегальной занятости в Псковской области обсудили в правительстве

Заседание межведомственной комиссии Псковской области по противодействию нелегальной занятости под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в правительстве. Участники рассмотрели итоги работы за 2025 год и расставили акценты на 2026 год, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вера Емельянова обратила внимание, что в регионе выстроено конструктивное межведомственное взаимодействие по выявлению фактов нелегальной занятости. В ходе заседания о работе муниципальных групп в 2025 году отчитались представители Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Новоржевского муниципальных округов.

С подробным отчетом о результатах и принимаемых мерах деятельности в регионе выступили министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова и заместитель руководителя регионального УФНС России Юлия Шкляр.

Участники заседания ознакомились с лучшими практиками деятельности межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в других регионах.

По итогам заседания Вера Емельянова поручила организовать работу муниципальных рабочих групп с учетом лучших практик по выявлению нелегальной занятости и усилить Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда инспекционную деятельность в регионе.

Емельянова Вера Васильевна

Емельянова Вера Васильевна

​​​​​​​Первый заместитель губернатора Псковской области

Трунова Алена Сергеевна

Трунова Алена Сергеевна

Министр труда и занятости Псковской области.

