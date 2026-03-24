Весенний паводок в Псковской области прошёл без критических явлений — Тала Нещадимова

Весенний паводок в Псковской области в этом году прошёл спокойно и без критических явлений. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, гидрологи-прогнозисты при оценке половодья учитывают целый ряд факторов. «Какие уровни воды были на водных объектах при уходе в зиму, на каких уровнях установились ледовые явления, какой запас продуктивной влаги и влажности в снеге, высота снежного покрова — все эти факторы», — пояснила Тала Нещадимова.

Однако главным фактором, определяющим интенсивность половодья, остаётся фактическая погода. В этом году на территории области установился антициклон, осадков не было, и таяние происходило на месте. «Паводок прошёл дружно, реки начали освобождаться ото льда одновременно, но без критических явлений», — отметила специалист.

Высота снега на большей части территории региона была близка к средним многолетним значениям, чуть ниже — на севере и в центре, а на юге — выше обычного. Именно поэтому подъём уровня воды на пике половодья на реке Ловать оказался близок к неблагоприятному явлению. «Неблагоприятное явление — это разлив реки на пойму. Пойма в Ловати была подтоплена», — сказала синоптик.

Тала Нещадимова обратила внимание, что строить в пойме нельзя, поскольку в иной год половодье может привести к полному затоплению этих территорий. Остальные реки региона по уровням воды были близки к средним многолетним значениям, поэтому половодье в целом прошло спокойно.