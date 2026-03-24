За стрельбу в доме житель Дно получил штраф и лишился пистолета

За стрельбу из пневматического пистолета в жилом доме жителю города Дно назначили административный штраф с конфискацией оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Постановление об административном правонарушении в отношении жителя города Дно, стрелявшего в неположенном месте, вынес мировой судья судебного участка №5 Дновского района.

Установлено, что мужчина, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры с сыном дважды выстрелил в жилом помещении, после чего вышел на территорию своего участка и три раза выстрелил в воздух.

В судебном заседании подсудимый Бейдиев признал вину в совершении административного правонарушения.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией пневматического пистолета.