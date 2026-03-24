 
Общество

За стрельбу в доме житель Дно получил штраф и лишился пистолета

0

За стрельбу из пневматического пистолета в жилом доме жителю города Дно назначили административный штраф с конфискацией оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Постановление об административном правонарушении в отношении жителя города Дно, стрелявшего в неположенном месте, вынес мировой судья судебного участка №5 Дновского района. 

Установлено, что мужчина, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры с сыном дважды выстрелил в жилом помещении, после чего вышел на территорию своего участка и три раза выстрелил в воздух. 

В судебном заседании подсудимый Бейдиев признал вину в совершении административного правонарушения. 

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией пневматического пистолета. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026