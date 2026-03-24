Единороссы дали старт весеннему месячнику по благоустройству в Великих Луках

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» в городе Великие Луки включились в работу в первый день весеннего месячника по благоустройству, 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Партийцы убрали от мусора, оставшегося после схода снежного покрова, большую территорию вдоль улицы Зверева между улицей Комсомольской и улицей Энгельса. Был убран случайный мусор, сломанные ветки деревьев, чтобы газоны, на которых уже скоро появится зеленая трава, выглядели опрятно.

К партийцам присоединился и член Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального союза экологов Алексей Иванов.

«Польза от таких акций есть всегда. Во-первых, это помощь городу в наведении чистоты на общественных территориях. А во вторых, проведение и участие в субботниках способствует пониманию великолучанами простой истины, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – отметил Алексей Иванов.

Вместе со взрослыми на субботник вышла и активная молодежь в лице студентов Великолукского механико-технологического колледжа вместе с своим куратором Ириной Михеевой, чтобы делом доказать любовь к родному городу.

Акцию своим участием поддержали и представители депутатского корпуса. Помимо депутата Великолукской городской Думы Сергея Поварещенкова, на округе которого проходил субботник, к наведению чистоты и порядка присоединились коллеги по городской Думе Марина Усачева, Сергей Макаров и Константин Максимов – секретарь городской партийной организации.

Как отметил Сергей Макаров, всех тех, кто присоединился к этой акции, открывшей городской месячник, объединяет не только партийный статус члена либо сторонника «Единой России», но, прежде всего, любовь к родному городу.

Месячник по благоустройству набирает обороты. Как рассказала исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Наталья Багрецова, впереди новые мероприятия в других микрорайонах Великих Лук. План субботников при участии местного отделения «Единой России» в настоящее время уже активно формируется. Все неравнодушные великолучане могут внести свои предложения по местам проведения субботников, а также присоединиться к ним, чтобы внести вклад в общее дело.