На «Госуслугах» зарегистрированы 84% жителей Псковской области

Уровень проникновения портала «Госуслуги» в Псковской области достиг 84%, около 70% пользователей активно применяют сервисы. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи региона Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что портал испытывает значительную нагрузку, однако сохраняет стабильную работу даже в условиях ограничений. «Безусловно, нагрузка колоссальная. С точки зрения ограничений, здесь Минцифры совместно с соответствующими федеральными силовыми ведомствами приняли правильное решение, то есть они создали белый список, в том числе в который вошёл и портал «Госуслуг». Соответственно, он доступен даже во время тотальной блокировки мобильной связи», — пояснил он.

Виталий Рахманов подчеркнул, что регион ежегодно увеличивает долю пользователей цифровых сервисов. «Что касается в целом его проникновения в регион, здесь можно сказать, что мы ежегодно наращиваем этот объём. На сегодняшний день уже 84% жителей имеют учётные записи. То есть это фактически почти 500 тысяч человек. Из них порядка 70% — постоянные пользователи. Это достаточно серьёзные цифры, говорящие о том, что данная экосистема работает, она удобна, популярна», — заявил он.

Руководитель управления цифрового развития и связи также обратил внимание на развитие самой платформы и её архитектуры. «Это не просто платформа, это уже экосистема, на которую различные сервисы нанизываются. Это тоже одна из правильных идей, которую приняли на федеральном уровне, потому что это действительно позволяет очень быстро фактически любые цифровые сервисы внедрять в регионах и на федеральном уровне. То есть сделали именно по принципу большой, единой экосистемы», — отметил гость студии.

Отдельно руководитель управления указал на структурирование сервисов для удобства пользователей. «И при этом для удобства наших жителей они ещё и группируются по конкретным направлениям, например, «Госуслуги Авто», «Госуслуги Дом»», — уточнил он.

Проект «Цифровизация для всех и для каждого» стартовал на «ПЛН FM» при поддержке правительства Псковской области. В рамках программы эксперты обсуждают развитие цифровой сферы региона и доступность государственных услуг в онлайн-формате.

Рахманов Виталий Викторович

Рахманов Виталий Викторович

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

