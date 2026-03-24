 
Общество

Студенты колледжей из Великих Лук, Дедовичей, Острова и Пскова впервые стали участниками Лиги дебатов «Истина»

Новая категория участников присоединилась к проекту Молодёжного парламента – Лиге дебатов «Истина»: в шестом сезоне для студентов среднего профессионального образования впервые организован отдельный соревновательный этап с участием 10 команд. Для удобства игроков дебаты для команд из южных округов прошли в Великих Луках, из северной части области – в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Темы для полемики были предложены те же, что и школьникам старшей возрастной группы. В формате дебатов молодые люди пытались найти ответ на вопросы: сможет ли искусственный интеллект заменить учителя, является ли образовательный кредит лучшим вложением в будущее и способно ли поражение развивать человека больше, чем успех.

По мнению члена Общественной палаты Псковской области, директора Псковской гимназии №29 Елены Синёвой, которая в региональной Лиге дебатов участвовала и как наставник школьной команды, и как эксперт, ребята приобретают на этой площадке очень ценный опыт.

«При подготовке к дебатам ребята погружаются в историю вопроса, используют различные источники, отбирают материалы, анализируют информацию. Участие в дебатах развивает критическое мышление, речь и умение аргументированно доказать свою точку зрения. Мы получаем сформированную личность со своим мнением и взглядом на современную жизнь», – отметила педагог.
 

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дарья Морозова напомнила, что региональная Лига дебатов проводится в шестой раз, и каждый год количество команд-участников растёт.

«Это классные яркие ребята, которые потом становятся нашими друзьями в этом проекте и в Молодёжном парламенте в целом. Пока практики, чтобы участник дебатов стал членом Молодёжного парламента, не было. Но некоторые ребята, участвовавшие в дебатах прошлых сезонов, помогали с организацией площадок, проводили игры. Для них это своеобразная смена ролей и возможность попробовать себя в чём-то новом», – поделилась Дарья Морозова.

По итогам отборочных игр определились два финалиста среди учреждений среднего профессионального образования: команды Великолукского медицинского колледжа и Псковского медицинского колледжа. По словам координатора проекта Юлии Лысовой, для победителя в этой категории учреждён отдельный кубок. Дата и место проведения финала Лиги дебатов «Истина» будут озвучены позднее.

