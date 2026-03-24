Более трёх тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

3259 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 16 по 22 марта, что на 1,9% выше уровня предыдущей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 64,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1307 случаев ОРВИ, или 40,1% от общего количества по региону

За неделю госпитализировано 37 человек с симптомами ОРВИ, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Также зарегистрировано восемь случаев гриппа, в том числе четыре – у детей. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто четыре класса в четырех школах. Полностью закрыты одна школа и один детский сад.

«Несмотря на потепление респираторные вирусы продолжают активно циркулировать, поэтому необходимо сохранять настороженность и соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Псковской области.