 
Общество

Более трёх тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

0

3259 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 16 по 22 марта, что на 1,9% выше уровня предыдущей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 64,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1307 случаев ОРВИ, или 40,1% от общего количества по региону

За неделю госпитализировано 37 человек с симптомами ОРВИ, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Также зарегистрировано восемь случаев гриппа, в том числе четыре – у детей. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто четыре класса в четырех школах. Полностью закрыты одна школа и один детский сад.

«Несмотря на потепление респираторные вирусы продолжают активно циркулировать, поэтому необходимо сохранять настороженность и соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Псковской области. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026