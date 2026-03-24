Псковские курсанты стали победителями и призерами Всероссийского конкурса эссе

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали победителями и призерами Всероссийского конкурса эссе, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Кузбасском институте Федеральной службы исполнения наказаний подведены итоги Всероссийского конкурса эссе на тему «Значение Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в развитии международного и российского права». Мероприятие объединило обучающихся образовательных организаций ФСИН России, проявляющих интерес к вопросам истории, права и международных отношений.

По итогам конкурса в номинации «Источники и ответственность» первое место заняла курсант 2 курса Анастасия Новикова с работой «Использование опыта Великой Отечественной войны в формировании современно психологической подготовки сотрудников, проходящих службу в условиях специальной военной операции», которую она подготовила под руководством начальника кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оксаны Макаркиной.

Третье место в номинации «Гуманитарное право» заняла курсант 3 курса Александра Густешова, подготовившая свое исследование, посвященное влиянию опыта Великой Отечественной войны на становление послевоенного международного правопорядка, под руководством доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Натальи Патраш.

«Изучение истории дает возможность осознанно воспринимать жизнь и современное человеческое общество, ориентироваться в социальном пространстве, способствует формированию общей и политической культуры личности, нравственных качеств, патриотизма, толерантного, уважительного отношения к другим народам», – подчеркнула научный руководитель призера конкурса Наталья Патраш.