Бесплатно проверить свой иммунитет смогут псковичи с 30 марта

Тестирование жителей Псковской области на антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, коклюшу, вирусным гепатитам А, В, С, Е пройдёт с 30 марта по 11 апреля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Результаты исследований будут предоставлены индивидуально каждому добровольцу, принявшему участие в проекте.

Для того, чтобы стать волонтёром проекта Роспотребнадзора, нужно пройти по ссылке или воспользоваться QR-кодом. Необходимо заполнить короткую анкету и выбрать удобные день, время и пункт взятия крови для проведения исследования.

Никакой специальной подготовки исследование не требует, никаких ограничений нет.