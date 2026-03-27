Диплом больше не спасает: бренд-маркетолог рассказала, как оставаться востребованным на рынке труда

Рынок труда продолжает штормить: технологии отменяют целые профессии, компании режут бюджеты и сокращают штат, а красивая строчка в резюме больше не гарантирует защиты. В этих условиях вашим главным антикризисным активом становится не диплом престижного вуза, а собственное имя — актив, который не обесценивается и всегда остается с человеком. Бренд-маркетолог, руководитель агентства «Бренд в сапогах» Юлия Новоселова объяснила, почему сейчас важно развивать собственный бренд даже тем, кто не блогер, и какие инструменты работают в 2026 году.
Как пояснила Юлия Новоселова, есть определенный миф: «Я ничего не продаю, поэтому мне не нужен личный бренд». В кризис компании часто проводят оптимизацию. Кто остается в команде? Тот, чей авторитет признан не только внутри, но и вовне.
Почему личный бренд помогает оставаться востребованным на рынке труда?
Эксперт подчеркивает, что сильный личный бренд делает человека видимым для хедхантеров. Не нужно отправлять сотни резюме или ждать отклика рекрутера. Компании сами приходят с предложениями о работе.
Также бренд генерирует дополнительные источники дохода (консультации, обучение, менторство), позволяющие спокойно «пересидеть» периоды без постоянного места работы или плавно начать свое дело, пишет RuNews24.ru. При этом, как отмечает Юлия Новоселова, у человека появляется возможность свободно выражать свое экспертное мнение на разных площадках и в профессиональных сообществах, влияя на тренды.
Что предлагает 2026 год?
Во-первых, спикерство. Выступления на профильных конференциях, отраслевых форумах, участие в подкастах и вебинарах.
Во-вторых, нельзя забывать и про соцсети, поскольку это самый быстрый способ начать проявляться. Этот инструмент не требует каких-то специальных технических навыков или больших бюджетов.
В-третьих, пиар (PR). Классический PR жив и отлично работает на долгосрочную репутацию. Это публикации в профильных СМИ, экспертные комментарии для крупных деловых изданий, ведение блогов на авторитетных порталах. PR работает как экспертный капитал, добавляет человеку профессиональный вес. Кроме того, такие статьи отлично индексируются в поисковиках и работают на имя годами.
В-четвертых, деловые связи. Бренд — это не только то, что человек пишет в соцсетях, но и то, что о нем говорят коллеги в кулуарах. В 2026 году качественный нетворкинг перешел в закрытые профессиональные комьюнити и отраслевые клубы.
С чего начать? Три первых шага
Как подчёркивает эксперт, если вы поняли, что пора действовать, не пытайтесь сразу охватить все и сразу. Честно ответьте себе на вопросы: в чем моя суперсила? Кто моя аудитория? Какую проблему я помогаю решить? Обновите резюме, приведите в порядок профили в социальных сетях. Сделайте так, чтобы за 5 секунд на вашей странице было понятно, кто вы и чем полезны. Напишите первый пост с разбором интересного кейса из вашей практики, оставьте развернутый, профессиональный комментарий под статьей лидера мнений в вашей отрасли.