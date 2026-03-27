Диплом больше не спасает: бренд-маркетолог рассказала, как оставаться востребованным на рынке труда

Рынок труда продолжает штормить: технологии отменяют целые профессии, компании режут бюджеты и сокращают штат, а красивая строчка в резюме больше не гарантирует защиты. В этих условиях вашим главным антикризисным активом становится не диплом престижного вуза, а собственное имя — актив, который не обесценивается и всегда остается с человеком. Бренд-маркетолог, руководитель агентства «Бренд в сапогах» Юлия Новоселова объяснила, почему сейчас важно развивать собственный бренд даже тем, кто не блогер, и какие инструменты работают в 2026 году.

«Главная валюта последних лет — это доверие. Там, где есть доверие, всегда будут продажи, высокая лояльность аудитории и лучшие карьерные предложения. Поверьте, личный бренд нужен не только блогерам или предпринимателям — это надежный фундамент профессиональной безопасности для обычных сотрудников в найме», - заметила эксперт.

Как пояснила Юлия Новоселова, есть определенный миф: «Я ничего не продаю, поэтому мне не нужен личный бренд». В кризис компании часто проводят оптимизацию. Кто остается в команде? Тот, чей авторитет признан не только внутри, но и вовне.

«Задайте себе вопрос: если завтра будет сокращение в моем отделе или департаменте, кто будет первыми кандидатами на увольнение? Как специалист по персональному брендингу рекомендую начать работу над своим брендом заранее. Здесь не стоит ждать быстрых результатов, плюс работа должна выстраиваться системно», - поделилась специалист.

Почему личный бренд помогает оставаться востребованным на рынке труда?

Эксперт подчеркивает, что сильный личный бренд делает человека видимым для хедхантеров. Не нужно отправлять сотни резюме или ждать отклика рекрутера. Компании сами приходят с предложениями о работе.

«Кроме того, вы сами управляете своей карьерой, выбирая более интересные, масштабные и выгодные вакансии на рынке», - уточнила она.

Также бренд генерирует дополнительные источники дохода (консультации, обучение, менторство), позволяющие спокойно «пересидеть» периоды без постоянного места работы или плавно начать свое дело, пишет RuNews24.ru. При этом, как отмечает Юлия Новоселова, у человека появляется возможность свободно выражать свое экспертное мнение на разных площадках и в профессиональных сообществах, влияя на тренды.

«Если вы решите уйти в свободное плавание, переход из найма к частной практике будет намного проще. Вас уже будут знать на рынке, а лояльная аудитория будет готова сразу купить вашу экспертизу. Вместо тревожного ожидания, что будет завтра, вы выстраиваете собственные антикризисные стратегии. Социальный капитал дает вам наличие ценных деловых контактов, с которыми можно выстроить партнерство или войти в новый проект», - пояснила Юлия Новоселова.

Что предлагает 2026 год?

Во-первых, спикерство. Выступления на профильных конференциях, отраслевых форумах, участие в подкастах и вебинарах.

«Пожалуй, это один из самых действенных способов для формирования доверия. Выходя к аудитории (вживую или онлайн), вы можете показать не только свой опыт и профессионализм, но и свою личность. Не бойтесь сцены — харизма есть у всех, просто она у каждого разная», - советует специалист.

Во-вторых, нельзя забывать и про соцсети, поскольку это самый быстрый способ начать проявляться. Этот инструмент не требует каких-то специальных технических навыков или больших бюджетов.

«Многие до сих пор откладывают ведение соцсетей, боясь блокировок или ограничений площадок. Но парадокс заключается в том, что сильный личный бренд делает вас независимым от каналов информации. Если вы построили прочную связь с аудиторией, люди будут искать вас, куда бы вы ни перешли. Вас найдут в «Телеграм» и в MAX, забьют ваше имя в поисковик, подпишутся на вашу рассылку или придут на ваше оффлайн-мероприятие», - рассказала эксперт.

В-третьих, пиар (PR). Классический PR жив и отлично работает на долгосрочную репутацию. Это публикации в профильных СМИ, экспертные комментарии для крупных деловых изданий, ведение блогов на авторитетных порталах. PR работает как экспертный капитал, добавляет человеку профессиональный вес. Кроме того, такие статьи отлично индексируются в поисковиках и работают на имя годами.

В-четвертых, деловые связи. Бренд — это не только то, что человек пишет в соцсетях, но и то, что о нем говорят коллеги в кулуарах. В 2026 году качественный нетворкинг перешел в закрытые профессиональные комьюнити и отраслевые клубы.

«Умение знакомиться, выстраивать и поддерживать общение формирует ту самую деловую репутацию, которая часто приносит самые дорогие контракты и выгодные предложения», - подчеркнула Юлия Новоселова.

С чего начать? Три первых шага

Как подчёркивает эксперт, если вы поняли, что пора действовать, не пытайтесь сразу охватить все и сразу. Честно ответьте себе на вопросы: в чем моя суперсила? Кто моя аудитория? Какую проблему я помогаю решить? Обновите резюме, приведите в порядок профили в социальных сетях. Сделайте так, чтобы за 5 секунд на вашей странице было понятно, кто вы и чем полезны. Напишите первый пост с разбором интересного кейса из вашей практики, оставьте развернутый, профессиональный комментарий под статьей лидера мнений в вашей отрасли.