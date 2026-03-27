В Псковской городской Думе чествовали сотрудников и военнослужащих Росгвардии

В Псковской городской Думе прошло торжественное мероприятие, посвящённое двум знаменательным датам: 10‑летию Росгвардии и 215‑й годовщине войск правопорядка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

С поздравлениями к росгвардейцам обратился председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Он поблагодарил начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Дениса Беседина за весомый вклад, который вносят сотрудники ведомства в обеспечение безопасности на территории города Пскова.

В рамках встречи отличившимся сотрудникам Росгвардии вручили благодарственные письма.

Награды стали признанием их профессионализма и ответственного подхода к выполнению служебных задач.