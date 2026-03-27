В Псковской области сотрудники полиции провели операцию «Незаконная миграция-2026»

На территории региона сотрудники управления МВД России по Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконная миграция — 2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Псковские полицейские проверили свыше 450 объектов жилого сектора, мест компактного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В целях выявления нарушений законодательства, допущенных иностранцами при эксплуатации транспортных средств и осуществления перевозочной деятельности, проверено более 700 транспортных средств.

Всего за период проведения операции выявлено около 80 административных правонарушений. В ходе проверок установлено 11 фактов фиктивной регистрации по месту проживания, возбуждено 6 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

Кроме того, установлен иностранный гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Было принято 15 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, высланы из страны 7 иностранных граждан.