Житель Печорского района оштрафован на 40 тысяч рублей за ложные показания в суде

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Нещадимова, обвиняемого за дачу заведомо ложных показаний свидетеля в судебном заседании и в ходе досудебного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Нещадимов был допрошен в ходе предварительного расследования и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении своего знакомого. Несмотря на то, что Нещадимов был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, он, желая помочь знакомому избежать конфискации автомобиля «ХАММЕР H2», умышленно дал заведомо ложные показания о принадлежности указанного транспортного средства ему. В ходе судебного следствия по уголовному делу данное обстоятельство не нашло своего подтверждения.



По итогам рассмотрения уголовного дела Нещадимов признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей.