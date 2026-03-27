В Псковской области проходят мероприятия к Всемирному дню распространения информации об аутизме

В Псковской области проходят различные мероприятия и акции, приуроченные к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В пятницу, 27 марта, центр провел общешкольное мероприятие с гостями из структурных подразделений для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития средней общеобразовательной школы № 47, псковской гимназии № 29 и школьного отделения для детей с нарушениями опорно-двигательных функций.

Специалисты регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения ранее уже провели интерактивные лекции об особенностях общения с людьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Ученики 5-го класса псковской средней общеобразовательной школы № 1 имени Л. М. Поземского познакомились с методами альтернативной и дополнительной коммуникации. Подобную лекцию провели и для студентов первого курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Ребята смогли узнать больше о людях с расстройством аутического спектра.

Интерактивная акция, приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме, состоится 28 марта с 12:00 до 14:00 в ТДЦ «Фьорд плаза». Волонтеры и специалисты ЦЛП подготовили творческие мастер-классы, где каждый сможет раскрыть свой талант, игры для детей и родителей. Участники также смогут пообщаться со специалистами, побольше узнать о людях с РАС и развеять мифы.

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — 2 апреля — все желающие могут поддержать и традиционную акцию «Зажги синим». Для этого нужно надеть на учебу, работу или прогулку синюю одежду. Можно также подсветить синей лампой или гирляндой окна квартиры, дома или офиса, украсить помещение учреждения, школы, офиса или общественной организации синими украшениями или плакатами, а также рассказать друзьям и знакомым об акции в социальных сетях с пометкой #2апреля и #зажгисиним. Например, синюю подсветку в вечернее время организуют у Дома молодежи и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, в Псковской области на протяжении ряда лет ведется планомерная работа по совершенствованию качества образования и комплексного сопровождения детей и взрослых с ментальными нарушениями развития. Важная часть этой работы — организация сопровождаемого проживания. Первая квартира учебного сопровождаемого проживания открыта в Пскове в 2005 году. В таких помещениях молодые люди с ментальными особенностями живут и учатся жить, а педагоги помогают им развивать самостоятельность в решении разных жизненных задач. Проекту сопровождаемого проживания в регионе — 20 лет.

Всемирный День распространения информации о проблемах аутизма был учрежден 2 апреля. С 2010 года во всем мире проводится акция «Зажги синим», в рамках которой подсвечивают синими тонами здания и памятники. Впервые в России этот день стали отмечать в 2011 году по инициативе Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», одной из первых НКО в России, занимающейся профессиональной помощью детям и взрослым с аутизмом.