В небе над Псковской областью прошедшей ночью уничтожили БПЛА

В ночь с 27 на 28 марта силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Псковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Операция проходила с 23:00 (мск) 27 марта до 07:00 (мск) 28 марта. За это время дежурным расчётам ПВО удалось перехватить и уничтожить в общей сложности 155 украинских БПЛА самолётного типа.

БПЛА были уничтожены над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.