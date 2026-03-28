Государство РФ разработает специальный льготный режим для разработчиков компьютерных игр

Минцифры РФ разработало комплекс мер по развитию российской индустрии компьютерных игр, в рамках которого планируется создать для их разработчиков специальный режим применения существующих льгот для IT-отрасли. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Ключевой задачей является создание для разработчиков игр специального режима «применения существующих льгот для IT-индустрии», учитывающего существующие особенности их лицензирования, сказал министр.

Он пояснил, что для приема платежей от зарубежных пользователей разработчики игр зачастую вынуждены оформлять права на эти игры на зарубежные юрлица.

«Предлагается предоставить таким разработчикам возможность включать такие игры в реестр российского ПО, в случае если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на IT-инфраструктуре внутри страны», — добавил Шадаев.

По его словам, наличие игр в реестре российского ПО позволит их разработчикам пользоваться льготой по НДС. Также в план включены другие меры, направленные на стимулирование разработки новых игр, упрощения их экспорта и продвижения на международный рынок, пишет ТАСС.