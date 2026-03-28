Крупный выброс плазмы зафиксирован на Солнце

Солнце внезапно выбросило большой объем плазмы перед стартом пилотируемой миссии NASA к Луне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. 

Фото: Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

«Судя по тому, что присылают коронографы, и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне...» — говорится в публикации.

Специалисты отметили, что, в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь вторичные проявления космической погоды, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, из-за чего активность звезды в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально.

В лаборатории напомнили, что последний известный случай переноса старта миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда NASA отложило запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности.

Миссия Artemis II станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком. Четыре астронавта за десять дней должны облететь спутник и вернуться на Землю. По сообщению американского космического агентства, высадка на спутник запланирована до 2028 года.

