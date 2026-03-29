Всемирный день фортепиано отмечают 29 марта. Праздник проходит в 88-й день года, и эта дата соответствует количеству клавиш на стандартной клавиатуре инструмента.



Идею праздника предложил немецкий композитор Нильс Фрам. Он стремился создать день, который объединяет композиторов, исполнителей, настройщиков и слушателей.



Инициатива быстро получила распространение и охватила многие страны. Музыкальные мероприятия проходят в разных городах: выступления, онлайн-трансляции и открытые концерты. Организаторы также размещают фортепиано в общественных местах, чтобы любой желающий мог сыграть.