Названы сферы с самыми высокими зарплатами в феврале 2026 года

Самые высокооплачиваемые вакансии в феврале 2026 года были в транспортной отрасли, сферах строительства, агропромышленности и производства. Об этом 29 марта сообщил заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

«В феврале 2026 года наивысшие зарплатные предложения продемонстрировала транспортная отрасль — 100,6 тыс. рублей в среднем по России. На втором месте оказалась сфера строительства — 90 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает отрасль производства и агропрома со средним зарплатным предложением по стране в 84,1 тыс. рублей», — рассказал Александр Ветерков в беседе с «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что на четвертом месте топа находятся офисные работники (80,6 тыс. рублей) и сотрудники сферы услуг (76,8 тыс. рублей).

В 2026 году заметный рост заработной платы по сравнению с 2025 году показала сфера торговли, в которой зарплата выросла на 17,8%. Отмечается существенный рост заработной платы в логистике (14,8%), информационных технологиях и телекоме (11,5%), маркетинге (8%).

Ветерков также рассказал об опережающей индексации зарплат в таких сферах, как ОПК, высокотехнологичный инжиниринг и IT (включая искусственный интеллект и кибербезопасность), примерно на 10–20% и выше в условиях нехватки кадров.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что в России больше всех зарабатывают нефтяники на Сахалине и финансисты в Москве, замыкают список сотрудники госслужбы Ингушетии и Кабардино-Балкарии. При остром дефиците специалистов в некоторых сферах средняя заработная плата превысила психологический рубеж в 100 тыс. рублей, а годовой рост составил впечатляющие 13,5%.