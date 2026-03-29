Сколько зарабатывают мигранты-водители в России, подсчитали аналитики

Мигранты-водители в России зарабатывают сейчас 50-60 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала.

«Государственная политика стремится балансировать между необходимостью восполнить кадровый дефицит и контролем миграционных потоков. Однако такие меры напрямую отражаются на некоторых сферах - прежде всего на такси, доставке и логистике. На фоне высокого спроса выросли и заработные платы. В зависимости от сегмента, ежемесячные доходы мигрантов-водителей в среднем составляют около 50 000-60 000 рублей, без учета чаевых», - отмечают аналитики.

Россия продолжает сталкиваться с заметной нехваткой водителей, особенно среди работников такси, доставки и сферы логистики, обращают внимание авторы исследования, пишет РИА Новости.

«Трудовые мигранты играют ключевую роль в закрытии этого дефицита. Однако в последние годы их участие стало более ограниченным из-за ужесточения регулирования», - добавляют аналитики.