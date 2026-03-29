Кубок КВН «Назад в будущее» к 30-летию ТК «Астра Видео» стартует в Пскове

Кубок КВН «Назад в будущее» стартует на сцене Псковской областной филармонии 29 марта. Игру памяти основателя творческой компании «Астра Видео» Александра Иванова, в которой принимают участие 10 команд веселых и находчивых псковичей разных поколений, проводят к рамках празднования 30-летия ТК, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В фестивале на Кубок КВН памяти Александра Иванова уже много лет соревнуются лучшие молодежные команды КВН из Пскова, других городов и даже Беларуси. В этот раз Кубок организован в специальном формате в честь 30-летия творческой компании «Астра Видео». На одной сцене собрались культовые команды, выросшие в «Астра Видео» и игравшие в разные годы существования компании: Old School, New School, «Льва Толстого, 4», «Кто эти люди», «В рамочку и на стеночку», младшая сборная школьников, «ГОСТ», «Без конца», «Ракушка», «Сборная остального мира».

В жюри сегодня: заместитель главы города Пскова Геннадий Иойлев, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, общественный деятель, кандидат социологических наук, эксперт федеральных грантовых конкурсов Олеся Назарой и директор ТК «Астра Видео» Елена Морякова.

Ведущая вечера - певица Лиза Матрешка.

Организаторами Кубка выступают творческая компания «Астра Видео», комитет по спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Театрально-концертная дирекция Псковской области. Генеральный спонсор - Псковское региональное отделение «Деловой России».

Кубок КВН посвящен Александру Иванову — основателю творческой компании «Астра Видео», общественному деятелю, наставнику и большому другу псковской молодежи. Александр Иванов был одним из создателей студенческого КВНа в Пскове, основоположником школьного псковского КВНа, организатором многих городских молодежных мероприятий. Скончался в Пскове 27 марта 2016 года. В этом году со дня смерти Александра Иванова исполнилось 10 лет.