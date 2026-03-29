 
Общество

Следователей приглашают на службу в псковскую полицию

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Гарантируется: трудоустройство в любом районе области (с компенсацией, при необходимости, за поднаем жилого помещения);
стабильная заработная плата (от 57 000 рублей); ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе (надбавка за работу в органах предварительного следствия до 100%); карьерный рост и юридический стаж; оплачиваемый отпуск от 40 дней; медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел; возможность раннего ухода на пенсию.

Для устройства на службу необходимо иметь высшее юридическое образование и удовлетворительное состояние здоровья. Обращаться в группу по работе с личным составом по телефонам: 8(8112) 592-053, 592-559.

Реклама на ПЛН

