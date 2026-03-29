Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса

Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате, сообщает пресс-служба генерального консульства РФ.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны - Василий Иванович Зинченко... Особое место в биографии В.И.Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса», - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что с началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин, пишет РИА Новости.

За проявленные мужество и героизм Зинченко был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

«Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине», - добавили в генеральном консульстве России в Алма-Ате.

