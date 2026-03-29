 
Общество

Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе

0

Нормой для большинства здоровых людей считается одно яйцо в день - превышение количества не приносит автоматического вреда, но у пациентов из группы риска это может заметно увеличивать показатели холестерина, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда», - отмечает врач.

Тем не менее существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее - у них показатели холестерина могут заметно повышаться, продолжает врач. Кроме того, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным «плохим» холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет РИА Новости.

Ребенку с семи месяцев до года рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года, предупредила Белоусова.

«Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, - это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, - совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска», - добавляет она.

Яйца, которые входят в состав других блюд - выпечки, салатов, соусов или пасты, тоже считаются, обращает внимание врач. Для организма нет принципиальной разницы, было ли яйцо сварено отдельно или использовано как ингредиент.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026