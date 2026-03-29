Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе

Нормой для большинства здоровых людей считается одно яйцо в день - превышение количества не приносит автоматического вреда, но у пациентов из группы риска это может заметно увеличивать показатели холестерина, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда», - отмечает врач.

Тем не менее существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее - у них показатели холестерина могут заметно повышаться, продолжает врач. Кроме того, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным «плохим» холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет РИА Новости.

Ребенку с семи месяцев до года рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года, предупредила Белоусова.

«Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, - это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, - совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска», - добавляет она.

Яйца, которые входят в состав других блюд - выпечки, салатов, соусов или пасты, тоже считаются, обращает внимание врач. Для организма нет принципиальной разницы, было ли яйцо сварено отдельно или использовано как ингредиент.