Полиция устанавливает личность мужчины, труп которого обнаружили в Пскове

УМВД России по городу Пскову устанавливает личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен 14 марта на территории района Завеличье в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Был одет в кепку оливкового цвета, куртку (ветровку) оливкового цвета, штаны оливкового цвета, белые кроссовки.

Приметы: на вид 60-65 лет, нормального телосложения, борода седая, брови темные. Особая примета: на правом предплечье татуировка синего цвета в виде Розы ветров.

Предположительно, мог проживать в Пскове в районе улицы Рокоссовского.

Всех, кому что-либо известно об этом гражданине, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: +7-921-212-55-42, +7-911362-61-49, 8 (8112) 59-63-22 или 102, 112.

Прилагается прижизненное изображение данного гражданина с камеры видеонаблюдения.