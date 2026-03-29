Геннадий Иойлев: У КВН в Пскове много поклонников и почитателей  

В КВН в Пскове играли уже несколько поколений юмористов, у этой игры много поклонников, отметил заместитель главы администрации города Геннадий Иойлев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия Кубка КВН «Назад в будущее» к 30-летию творческой компании «Астра Видео».

«У этой игры много поклонников и почитателей. Для нас важно оказаться частью этого движения», - поделился он.

Замглавы администрации добавил, что КВН развивает в молодежи хорошие качества, в том числе креативность.

«Стоит также сказать, что сегодняшняя игра проходит в честь основателя движения КВН в Пскове Александра Витальевича Иванова. Он наш коллега, долгие годы работал в городских структурах. В Пскове продолжают эти традиции, мы даём молодежи новые возможности развиваться», - заключил Геннадий Иойлев.