Невролог пояснила, как сон под телевизор влияет на развитие инсульта

Сон с включенным телевизором вредит здоровью сердечно-сосудистой системы, предупредила невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова. Она призвала россиян отказаться от этой привычки из-за риска опасных полезный

По словам Хребтовой, исследования показали, что яркий свет во время сна увеличивает вероятность сердечно‑сосудистых проблем, включая инсульт. У людей, которые часто спят под телевизор или подкасты, сбиваются циркадные ритмы и ухудшается качество сна.

«Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения. Звук от телевизора вызывает микропробуждения. Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», — объяснила врач.

Она подчеркнула: если человек постоянно плохо спит, это приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, а также развитию скрытого воспаления в организме, пишет «Лента.ру». Все это в совокупности повышает риск развития инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. По словам Хребтовой, особую осторожность должны соблюдать люди с гипертонией, диабетом, ожирением, нарушениями липидного обмена, апноэ сна, мерцательной аритмией и курильщики.

