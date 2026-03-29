Елена Морякова - командам КВН: Добро пожаловать в детство 

Добро пожаловать в детство, обратилась к командам КВН на открытии Кубка «Назад в будущее» в БКЗ филармонии директор творческой компании «Астра Видео» Елена Морякова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Добро пожаловать в детство. Да, это ваше детство, это наше детство, это наша машина машина времени, которую создал Александр Витальевич Иванов, - начала свое выступление Елена Морякова, обращаясь к командам. - Я нарушу рамки сценического искусства и повернулась к командам лицом. Ребятки, спасибо вам огромное за то, что вы приехали домой! Спасибо, что вы здесь! Благодаря вам всем существует творческая компания "Астра Видео"».

По доброй традиции она пожелала командам «не ударить в грязь лицом». «Ни пуха, ни пера!» - заключила директор ТК «Астра Видео».