Власти хотят автоматически заводить дела на работодателей

Минтруд прорабатывает возможность автоматически возбуждать административные дела в отношении бизнеса за непредоставление данных о трудовой деятельности. Такая инициатива содержится в докладе ведомства. Сейчас работодатели обязаны подавать в Соцфонд данные (например, о приеме на работу и увольнении). Если они не сделали этого в срок, то составляется протокол.

Но немало нарушений просто «сгорает», не успев дойти до постановления, сказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Если система заработает в формате «электроника фиксирует — постановление формируется без протокола», то количество дел может кратно увеличиться, считает она.

В основном нововведение направлено на малый бизнес и ИП, где высокая текучка кадров. Там часто встречаются нарушения сроков, отметил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

Автоматизация может создавать для компаний риски, связанные с техническими, юридическими, операционными и репутационными аспектами, отметил он. Например, ошибки и сбои в работе, ложные срабатывания, пишут «Известия».

Поэтому, добавляет Горелкина, очень важно предусмотреть механизм оспаривания таких постановлений. Иначе, по ее словам, это может превратиться в генератор массовых формальных взысканий для бизнеса.

