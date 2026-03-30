 
Общество

Власти хотят автоматически заводить дела на работодателей

0

Минтруд прорабатывает возможность автоматически возбуждать административные дела в отношении бизнеса за непредоставление данных о трудовой деятельности. Такая инициатива содержится в докладе ведомства. Сейчас работодатели обязаны подавать в Соцфонд данные (например, о приеме на работу и увольнении). Если они не сделали этого в срок, то составляется протокол.

Но немало нарушений просто «сгорает», не успев дойти до постановления, сказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Если система заработает в формате «электроника фиксирует — постановление формируется без протокола», то количество дел может кратно увеличиться, считает она.

В основном нововведение направлено на малый бизнес и ИП, где высокая текучка кадров. Там часто встречаются нарушения сроков, отметил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

Автоматизация может создавать для компаний риски, связанные с техническими, юридическими, операционными и репутационными аспектами, отметил он. Например, ошибки и сбои в работе, ложные срабатывания, пишут «Известия».

Поэтому, добавляет Горелкина, очень важно предусмотреть механизм оспаривания таких постановлений. Иначе, по ее словам, это может превратиться в генератор массовых формальных взысканий для бизнеса.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026